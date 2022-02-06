В Кремле не ждут «переломов» после встречи Путина и Макрона

Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона обещает быть продолжительной и объемной по содержанию, но решительных переломов по ее итогам вряд ли можно ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение", - сказал Песков, его слова приводит Интерфакс.