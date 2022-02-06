В Кремле не ждут «переломов» после встречи Путина и Макрона
Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона обещает быть продолжительной и объемной по содержанию, но решительных переломов по ее итогам вряд ли можно ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение", - сказал Песков, его слова приводит Интерфакс.
По его словам, в ходе переговоров в понедельник будет доминировать "тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ". "Эммануэль Макрон возглавляет сейчас страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи", - заметил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что встреча начнется в районе 17:00 по московскому времени. Она будет продолжена за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию. "Это очень важный визит", - подчеркнул Песков.