Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Президент России Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», - заявил Песков.
На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду, что российский президент примет участие в конференции в онлайн-формате.
Конференция пройдет 18-20 февраля.