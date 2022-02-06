Президент России Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», - заявил Песков.