Заявление Ильхама Алиева, которое запомнят надолго главная тема
В своем выступлении на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал важное заявление, которое запомнят надолго:
«У нас есть новые участники, что в очередной раз подтверждает: на новых рынках есть потребность в азербайджанском газе».
Ильхам Алиев отметил, что после завершения в прошлом году проекта ЮГК Азербайджан смог значительно увеличить экспорт газа, в том числе на европейские рынки. За первый год работы по коридору было экспортировано 19 миллиардов кубометров природного газа. Из них 8,5 миллиарда - в Турцию, почти 7 миллиардов - в Италию, а остальной объем – в Грузию, Грецию и Болгарию, которых президент Азербайджана назвал «членами команды».
Глава государства выразил уверенность, что еще один член команды, Албания, будет получать азербайджанский газ, как только завершит создание своей газораспределительной сети.
Ильхам Алиев обратил внимание на тот факт, что в работе нынешнего заседания участвует больше стран и компаний, чем в предыдущем году. Объяснив это возросшими потребностями в азербайджанском газе, президент подчеркнул, что Азербайджан, который всегда был надежным поставщиком энергетических ресурсов на мировые рынки, готов к таким вызовам.
В 2022 году экспорт азербайджанского газа в Европу должен увеличиться на один миллиард кубометров и составит 10 миллиардов кубометров. А ведь значительно большие объемы хотят получить и нынешние потребители – Италия и Болгария, своей очереди дожидаются страны Балканского полуострова, Венгрия, Румыния и даже Украина. Все эти государства, по словам Ильхама Алиева, уверены, что гарантированно получат желаемые объемы газа, и для этого у них есть все основания - Азербайджан слов на ветер не бросает!
Сегодня, по словам главы государства, одни потребители приобретают у Азербайджана 80 процентов всего потребляемого ими газа, другие - 15-20 процентов. Но эти показатели постоянно растут, и для удовлетворения их потребностей Баку планирует увеличить добычу «голубого топлива».
«У нас есть большой потенциал, и уже в этом году экспорт газа будет увеличен, - отметил Ильхам Алиев. — Это особенно важно сейчас, учитывая нестабильность ситуации на газовом рынке и волатильность цен».
Для достижения новых результатов президент предложил участникам Консультативного совета ЮГК скоординированно, по доброй воле планировать будущее. И исходить из того, что помимо подтверждённых запасов газа в Азербайджане, которые составляют 2,6 триллиона кубометров, а также крупнейшего месторождения «Шахдениз» с запасом в один триллион кубометров, есть и другие источники.
Президент привел в пример «Апшерон» - одно из крупнейших азербайджанских газоконденсатных месторождений на Каспии, где, возможно, менее чем через год начнется промышленная добыча «голубого топлива» и где только на первом этапе планируется добывать полтора миллиарда кубометров газа в год.
«Для Азербайджана это объем небольшой, но он вполне достаточен, чтобы покрывать наши внутренние потребности и экспортные заказы, - подчеркнул президент Алиев. - Кроме того, мы имеем перспективное газовое месторождение «Бабек» с запасом 400 миллиардов кубометров, месторождение «Умид», оцениваемое минимум в 200 миллиардов кубометров. Еще сотни миллиардов кубометров обещает и глубоководная часть давно эксплуатируемого блока «Азери-Чираг-Гюнешли». Другими словами, добыча газа в Азербайджане и, соответственно, наши поставки в Европу могут значительно возрасти. Таков сегодняшний потенциал, а наличие диверсифицированной сети транспортировки газа поможет осуществить эти планы, для чего, конечно, придется и дальше работать в команде. Проект ЮГК завершился, но работа продолжается».
Углубляя тему экспортных возможностей Азербайджана, Ильхам Алиев назвал «историческим» соглашение о газовом свопе объемом 1,5–2 миллиарда кубометров в год, достигнутое между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. По словам президента, данное соглашение создает потенциальные возможности для расширения поставок газа по ЮГК.
«Эти объемы газа будут очень кстати, особенно в этом году, - подчеркнул Ильхам Алиев. - Как для обеспечения наших внутренних потребностей, так и для экспорта. А там уже и другие источники газа заработают».
По мнению международных экспертов, трехсторонний газовый контракт выгоден каждому из участников. Азербайджан сможет закупать дешевый газ, удовлетворяя внутренние потребности и экспортируя «голубое топливо», добываемое на Каспии, Иран получает транзитные возможности на будущее, а Туркменистан – ощутимую прибыль, а также возможность диверсифицировать газовый рынок.
Особое внимание президент Алиев уделил вопросам внутреннего потребления газа, которое вслед за ростом численности населения Азербайджана и потребностей промышленного производства постоянно увеличивается.
«В скором времени нам понадобятся дополнительные объемы для газификации наших земель, освобожденных от оккупации, - подчеркнул Ильхам Алиев. - А это полностью разрушенная территория площадью 10 тысяч квадратных километров. Как видите, есть ощутимая потребность в дополнительных объемах «голубого топлива» для внутреннего потребления. И Азербайджан, конечно, будет обеспечен им в полном объеме».