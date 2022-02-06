Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:35

В своем выступлении на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал важное заявление, которое запомнят надолго: «У нас есть новые участники, что в очередной раз подтверждает: на новых рынках есть потребность в азербайджанском газе». Ильхам Алиев отметил, что после завершения в прошлом году проекта ЮГК Азербайджан смог значительно увеличить экспорт газа, в том числе на европейские рынки. За первый год работы по коридору было экспортировано 19 миллиардов кубометров природного газа. Из них 8,5 миллиарда - в Турцию, почти 7 миллиардов - в Италию, а остальной объем – в Грузию, Грецию и Болгарию, которых президент Азербайджана назвал «членами команды».

Глава государства выразил уверенность, что еще один член команды, Албания, будет получать азербайджанский газ, как только завершит создание своей газораспределительной сети. Ильхам Алиев обратил внимание на тот факт, что в работе нынешнего заседания участвует больше стран и компаний, чем в предыдущем году. Объяснив это возросшими потребностями в азербайджанском газе, президент подчеркнул, что Азербайджан, который всегда был надежным поставщиком энергетических ресурсов на мировые рынки, готов к таким вызовам. В 2022 году экспорт азербайджанского газа в Европу должен увеличиться на один миллиард кубометров и составит 10 миллиардов кубометров. А ведь значительно большие объемы хотят получить и нынешние потребители – Италия и Болгария, своей очереди дожидаются страны Балканского полуострова, Венгрия, Румыния и даже Украина. Все эти государства, по словам Ильхама Алиева, уверены, что гарантированно получат желаемые объемы газа, и для этого у них есть все основания - Азербайджан слов на ветер не бросает! Сегодня, по словам главы государства, одни потребители приобретают у Азербайджана 80 процентов всего потребляемого ими газа, другие - 15-20 процентов. Но эти показатели постоянно растут, и для удовлетворения их потребностей Баку планирует увеличить добычу «голубого топлива». «У нас есть большой потенциал, и уже в этом году экспорт газа будет увеличен, - отметил Ильхам Алиев. — Это особенно важно сейчас, учитывая нестабильность ситуации на газовом рынке и волатильность цен». Для достижения новых результатов президент предложил участникам Консультативного совета ЮГК скоординированно, по доброй воле планировать будущее. И исходить из того, что помимо подтверждённых запасов газа в Азербайджане, которые составляют 2,6 триллиона кубометров, а также крупнейшего месторождения «Шахдениз» с запасом в один триллион кубометров, есть и другие источники.