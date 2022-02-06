Бизнесмен Махмудов предстал перед судом
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова.
Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные подсудимого.
Обвиняемый Махмудов заявил суду, что был женат, однако решение о разводе принял после поездки в Украину. Он также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем и попросил суд создать условия для его лечения. В суде заявили, что в связи с этим будет отправлен запрос в Бакинский следственный изолятор.
Рассмотрение дела назначено на 14 февраля.
Напомним, объявленный МВД Азербайджана в январе 2020 года в международный розыск по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса М.Махмудов был задержан на территории Украины в июле 2021 года. В сентябре он был доставлен из Украины в Азербайджан и передан следствию. Махмудов также обвиняется по статьям Уголовного кодекса 183.2.2 (повторное хищение ценностей) и 182.2.2 (вымогательство путем шантажа). Среди 90 жертв преступных действий бизнесмена Максуда Махмудова - певцы Афет Фармангызы и Васиф Магеррамли.