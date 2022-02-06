Бизнесмен Махмудов предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные подсудимого.

Обвиняемый Махмудов заявил суду, что был женат, однако решение о разводе принял после поездки в Украину. Он также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем и попросил суд создать условия для его лечения. В суде заявили, что в связи с этим будет отправлен запрос в Бакинский следственный изолятор.