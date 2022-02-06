Лукашенко: Армении деваться некуда, а Азербайджан... отдельный разговор

"Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок... Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они это уже увидели. Азербайджан выбивается из этой когорты, потому что мы тоже много ошибок наделали. Отдельный разговор. Там, конечно, Турция очень серьезно поддерживает Азербайджан. Через Турцию идут газ, нефть... А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической, тоже присоединятся", - уверен президент Беларуси, передает Интерфакс.

"Непременно, сейчас это уже видно, общее оборонное пространство. Мы это видим. И Казахстан, ОДКБ это доказали. И спецслужбы будут работать, и прочее", - отметил Лукашенко.

По его словам, в будущем у Союзного государства может быть единая валюта. "Это будет объединение независимых государств. Нет, не независимых - суверенных. Независимость понятие относительное. Как я могу быть независимым, если весь газ и нефть идут (из России), а сейчас и рынок российский", - заявил Лукашенко.