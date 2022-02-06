Лукашенко сказал Алиеву: «Ильхам, дай мне пару танкеров нефти»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву рассказал об одном эпизоде относительно отношений с Россией и поведения отдельных представителей руководства РФ, крупных компаний, передает БелТА.

"Мы покупаем у вас нефть по мировой цене. А нам говорят, надо $14 или сколько-то долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю на переговорах: "Это неправильно". И Путин поворачивается: "Вы что, с ума сошли?" - задает вопрос российским членам правительства. Он же прав".

"Когда мне перестали поставлять нефть (из России), что я должен был сделать? Я говорю: "Ильхам (Алиев, президент Азербайджана), дай, пожалуйста, мне пару танкеров нефти, через Украину "вражескую". И мы в Одессе выгрузили и поставили", - добавил Александр Лукашенко.

"А вот это зря", - заявил Владимир Соловьев.

Ответ Лукашенко: "Не зря. У нас бы остановилась экономика. Что значит зря? Это вы зря так поступили".