JTI Азербайджан - «Лучший работодатель» за инновационный подход к благосостоянию сотрудников
Top Employers Institute сертифицировал JTI как одного из 11 «Лучших мировых работодателей» восьмой год подряд, признавая неизменную приверженность компании и новаторский подход к равенству и благополучию. Вдобавок к этому всемирному признанию JTI три года подряд была сертифицирована во всех шести регионах, где она работает: в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Компания добавила еще две страны к своему списку наград и теперь является лучшим работодателем в 66 странах мира.
Восьмой год подряд компания JTI Azerbaijan была сертифицирована как лучший работодатель в 2022 году в Азербайджане, Европе и мире.
Top Employers Institute является мировым лидером в области признания передового опыта в области работы с персоналом, и в этом году он особенно высоко оценил JTI за: внедрение равных возможностей и равной оплаты труда во всей компании, что было признано EY в ноябре 2021 года, когда они наградили JTI одним из первых Глобальных стандартов равенства - сертификатом (GES); и его приверженность благополучию сотрудников посредством ведущих мировых инициатив, таких как гибкие рабочие меры, его прогрессивная глобальная политика семейных отпусков, развернутая в 2021 году, лидирующий на рынке подход к интеграции ЛГБТ + и его программа расширения прав и возможностей женщин ВМЕСТЕ.
«Мы рады, что JTI сохранила свое место в элите Global Top Employers. Они должны гордиться своим статусом мирового лидера в области работы с персоналом и постоянной приверженностью делу улучшения благосостояния всех своих сотрудников по всему миру. Их недавний успех в получении сертификата глобального работодателя по вопросам равенства является стандартом для подражания для тех компаний, которые также хотят стать лучшими работодателями», — сказал Дэвид Плинк, генеральный директор Top Employers Institute.
«Для нас большая честь снова получить сертификат Top Employers Institute. Наши люди находятся в центре всего, что мы делаем, поэтому мы стремимся предложить им наилучшие условия труда. Предоставление нашим более чем 40 000 коллегам возможности роста, а также предоставление им оптимальных условий и поддержки для реализации их потенциала имеет для нас первостепенное значение», — сказал Ховард Паркс, старший вице-президент JTI по персоналу и культуре.
JTI поставила перед собой амбициозные цели на ближайшие годы, чтобы приносить пользу, поддерживать и привлекать нынешние и будущие таланты. Организация будет продолжать уделять внимание благополучию сотрудников, адаптируя и улучшая рабочую среду компании, будь то в офисе или дома. Нынешние сотрудники будут иметь доступ к многочисленным инициативам по удаленному построению команды, уделяя особое внимание здоровому балансу между работой и личной жизнью и личному развитию; в то время как потенциальные будущие сотрудники будут приглашены принять участие в конкурсе JTI Make It Bright Challenge, где студенты со всего мира соревнуются за оплачиваемые глобальные стажировки, которые могут привести к постоянным должностям. Эти программы, наряду с другими ведущими мировыми инициативами, укрепят статус JTI как лучшего работодателя.