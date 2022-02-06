JTI Азербайджан - «Лучший работодатель» за инновационный подход к благосостоянию сотрудников

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Top Employers Institute сертифицировал JTI как одного из 11 «Лучших мировых работодателей» восьмой год подряд, признавая неизменную приверженность компании и новаторский подход к равенству и благополучию. Вдобавок к этому всемирному признанию JTI три года подряд была сертифицирована во всех шести регионах, где она работает: в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Компания добавила еще две страны к своему списку наград и теперь является лучшим работодателем в 66 странах мира. Восьмой год подряд компания JTI Azerbaijan была сертифицирована как лучший работодатель в 2022 году в Азербайджане, Европе и мире.

Top Employers Institute является мировым лидером в области признания передового опыта в области работы с персоналом, и в этом году он особенно высоко оценил JTI за: внедрение равных возможностей и равной оплаты труда во всей компании, что было признано EY в ноябре 2021 года, когда они наградили JTI одним из первых Глобальных стандартов равенства - сертификатом (GES); и его приверженность благополучию сотрудников посредством ведущих мировых инициатив, таких как гибкие рабочие меры, его прогрессивная глобальная политика семейных отпусков, развернутая в 2021 году, лидирующий на рынке подход к интеграции ЛГБТ + и его программа расширения прав и возможностей женщин ВМЕСТЕ. «Мы рады, что JTI сохранила свое место в элите Global Top Employers. Они должны гордиться своим статусом мирового лидера в области работы с персоналом и постоянной приверженностью делу улучшения благосостояния всех своих сотрудников по всему миру. Их недавний успех в получении сертификата глобального работодателя по вопросам равенства является стандартом для подражания для тех компаний, которые также хотят стать лучшими работодателями», — сказал Дэвид Плинк, генеральный директор Top Employers Institute.