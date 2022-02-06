Токаев подписал закон о лишении Назарбаева должности главы Совбеза
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны, сообщается на сайте главы государства.
"Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
В парламенте сейчас также обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики. Депутаты предлагают сохранить бывшему президенту лишь право входить в состав Конституционного совета Казахстана, а также выступать в правительстве и парламенте, передает РИА Новости.
Сенат Казахстана одобрил принятие соответствующих поправок в ходе заседания 27 января.
Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай отметил, что первый президент Казахстана сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.