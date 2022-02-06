Кулеба: Украина готова к любому развитию событий

«Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий». Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство.

«Это враг должен бояться нас, а не мы его», - подытожил глава украинской дипломатии.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли высказал мнение, что в случае вторжения России в Украину украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов.