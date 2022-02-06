Депутат Джаваншир Фейзиев удалил свои оскорбления и удалился из Совета прессы

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев удалил свой скандальный пост, в котором оскорбил группу азербайджанских журналистов и представителей гражданского общества. Пост депутата сегодня исчез с его официальной страницы в соцсети Facebook.

Напомним, ранее обвиненный в Великобритании в коррупции депутат Джаваншир Фейзиев оскорбил группу азербайджанских журналистов - Рауфа Арифоглу, Эйнуллу Фатуллаева, Халида Кязимлы, Аваза Зейналлы, Хадиджу Исмаилову, Заура Гарибоглу, Эльнура Магеррамлы, Османа Гюндуза, Севиндж Тельман гызы и многих уважаемых представителей азербайджанского гражданского общества. Депутат назвал журналистов, освещавших громкий судебный процесс в Великобритании, рэкетирами и западной агентурой.

Наряду с этим на странице Джаваншира Фейзиева появилось обращение к председателю Совета прессы Афлатуну Амашеву, в котором депутат просит принять его отставку с должности члена правления Совета прессы.

Вместе с тем журналисты, которых оскорбил Джаваншир Фейзиев, сегодня приняли обращение к спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, в котором призывают принять соответствующие дисциплинарные меры в отношении депутата Фейзиева и наказать его.