Генпрокуратура об убийстве женщины в Баку

В Гарадагском районе Баку обнаружено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Генпрокуратура распространила информацию в связи с этим жестоким убийством.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в прокуратуру Гарадагского района поступила информация о том, что 7 февраля тело Ганаят Фармановой (1983 г.р.) со следами насилия было обнаружено в ее доме в Гарадагском районе.

Сотрудники прокуратуры и полиции при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело, изъяли представляющие важность для дела вещественные доказательства. При обследовании тела погибшей женщины с участием судебно-медицинского эксперта установлены многочисленные колото-резаные ранения.

В прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия по установлению личности убийцы.