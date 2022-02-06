Багери: если санкции будут сняты, Иран станет одним из крупнейших экспортеров оружия

«Иран, который когда-то зависел от других стран в отношении даже самой малой техники, не имел даже колючей проволоки для границ, сегодня сам производит современное вооружение». Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, передает Tasnim.

По его словам, на сегодняшний день Иран производит баллистические ракеты большой дальности, беспилотники с десятками специальных возможностей, имеет сильный флот и самолеты, а также современное техническое оборудование.

«Если санкции США будут сняты, мы станем одним из крупнейших в мире экспортеров вооружения», - сказал Багери.