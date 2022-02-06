Иран назвал главное требование к США
Отмена экономических санкций – главное требование Тегерана в контексте ядерных переговоров в Вене. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает иранское государственное телевидение.
"Санкции - политическое решение США, и в Иране ожидают их отмены в рамках продолжающихся переговоров в Вене", - цитирует дипломата Anadolu.
По словам Хатибзаде, в Иране надеются на то, что позитивные заявления представителей стран Запада найдут отражение в конкретных шагах.