НАТО благодарит Эрдогана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины, а также поблагодарил его "за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения".

"Поговорил с президентом Турции о наращивании Россией сил вокруг Украины. Я поблагодарил его за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения, а также приветствовал решительную практическую поддержку Украины со стороны Турции", - написал Столтенберг в Twitter.