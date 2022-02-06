Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию спонсировали из России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подготовил для президента РФ Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами. По словам Лукашенко, эти бизнесмены «бывают на приемах у российского президента».

«Коммерсант» пишет, что Александр Лукашенко готов передать соответствующую информацию президенту России. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не знает, о чем пойдет речь.

«Более того, они у президента России, явного вот моего родного человека, на приеме бывают… финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами отдельными»,— раскрыл Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву детали финансирования белорусской оппозиции.

«Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией»,— сказал Александр Лукашенко. «Я отправлю Путину, пусть почитает», — добавил он.

«Ничего не известно об этом. Пока не знаем, о чем пойдет речь», — ответил Песков на вопрос, просил ли Владимир Путин у президента Беларуси документы о финансировании российскими бизнесменами белорусской оппозиции и какие могут быть последствия для бизнесменов, если факты подтвердятся.