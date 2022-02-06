Трагедия в Стамбуле: азербайджанец застрелил жену, а потом себя

Накануне в Стамбуле около 16:00 по местному времени 38-летний Озал Тораман поссорился со своей женой, гражданкой Азербайджана Джамиле Тораман, которая работала медсестрой в одной из частных больниц.

Как сообщают турецкие СМИ, муж и жена проживали в семиэтажном доме в районе Малтепе.

В пылу ссоры Озал Тораман, заперев дочерей-близняшек в одной из комнат квартиры, открыл огонь по своей жене. А затем он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из того же пистолета.