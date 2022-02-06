Коломина: НАТО - сторонник нормализации азербайджано-армянских отношений

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина отреагировал на передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих противоположной стороне.

«Отличная новость. НАТО высоко оценивает сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией. Альянс является сторонником нормализации азербайджано-армянских отношений. Это будет способствовать процветанию региона и установлению там стабильности», - написал Коломина в своем Twitter.