Коломина: НАТО - сторонник нормализации азербайджано-армянских отношений
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина отреагировал на передачу Азербайджаном 8 армянских военнослужащих противоположной стороне.
«Отличная новость. НАТО высоко оценивает сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией. Альянс является сторонником нормализации азербайджано-армянских отношений. Это будет способствовать процветанию региона и установлению там стабильности», - написал Коломина в своем Twitter.
It is indeed good news. @NATO values our partnership with both Armenia 🇦🇲 and Azerbaijan 🇦🇿, and supports the normalisation of their relations, which will contribute to increase stability and prosperity in the region https://t.co/dltzQaBx3m— Javier Colomina (@JavierColominaP) February 7, 2022