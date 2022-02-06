Избран новый председатель Общественного совета при «Азеригаз»
Состоялось очередное заседание Общественного совета при производственном объединении «Азеригаз», сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.
Согласно сообщению, на заседании среди прочих вопросов в повестку дня были включены выборы председателя совета. 18 января 2022 года на заседании совета Хаял Баширов сложил с себя полномочия председателя Общественного совета.
По итогам сегодняшнего голосования председатель Центра защиты прав молодежи Азербайджана Эльчин Салманов единогласно избран новым председателем совета.