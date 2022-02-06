Генпрокуратура Казахстана: Дикий Арман избивал и похищал людей

«Члены группировки Армана Джумагельдиева жестоко избили полицейского в Городской клинической больнице №12 Алматы и отобрали у него табельное оружие, а также похитили 24 мирных людей во время беспорядков». Об этом заявил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров, передает Zakon.kz.

По словам Ожарова, похищенных перевозили с места на место, избивали, в результате один из них скончался.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложная информация. Якобы Джумагельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если в начале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего производства спецпрокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ», - сказал Ожаров.