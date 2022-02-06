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В связи с аэрокосмическим и технологическим фестивалем «TEKNOFEST АЗЕРБАЙДЖАН», который впервые пройдет в стране 26-29 мая этого года при организации Министерства цифрового развития и транспорта, в Баку сегодня состоялась пресс-конференция. На пресс-коференции министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, председатель Наблюдательного совета TEKNOFEST и руководитель Фонда Турецкой технологической команды Сельджук Байрактар подробно проинформировали о фестивале.

Было отмечено, что TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда Турецкой технологической команды в партнерстве с более чем 60 госучреждениями, вузами и частным компаниями Турции. Основной целью проведения фестиваля является популяризация авиации, космонавтики, цифровой экономики и охраны окружающей среды среди молодежи, развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление отечественных технологий широкой публике.

На пресс-конференции отмечалось, что «TEKNOFEST АЗЕРБАЙДЖАН» будет насыщен событиями, интересными для всех, от мала до велика. Фестиваль, который пройдет в Baku Crystal Hall и на территории Бакинского бульвара, запомнится зрелищным авиашоу турецких и азербайджанских пилотов, финальными стадиями соревнований и конкурсов, выставками, развлекательными аттракционами, демонстрацией азербайджанской и турецкой авиатехники, стартап-саммитом TAKE OFF, концертной программой и другими событиями. На пресс-конференции подчеркивалось, что в рамках «TEKNOFEST АЗЕРБАЙДЖАН» состоятся 10 конкурсов, в том числе по робототехнике, зеленым технологиям (GreenTech), аграрным технологиям (AgriTech), беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), любительскому спутниковому моделированию, социально ориентированным технологиям, хакатону Smart Karabagh, кубку Европы по играм Planer, Baku Skills, Rocket League.

Основными партнерами конкурсов выступают Министерство энергетики, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, ООО AzInTelecom, «Азеркосмос», Академия авиации, Университет ADA, Федерация киберспорта Азербайджана, Международный банк Азербайджана, Государственное агентство развития малого и среднего бизнеса и Агентство инноваций и цифрового развития. Конкурс по робототехнике направлен на разработку роботов, способных выполнять часть определенной работы, которая может быть полезна людям в их повседневной жизни, производстве и даже для развлечения. Конкурс зеленых технологий (GreenTech) охватывает темы, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, продвижением новых технологий, совершенствованием существующих технологий, бережным использованием природных ресурсов и технологий, которые обеспечат их передачу будущим поколениям, а также будут способствовать реализации цели безотходного производства. Конкурс аграрных технологий (AgriTech) проводится среди проектов, направленных на повышение продуктивности в сфере плодоводства, овощеводства и животноводства, а также на эффективное использование водных ресурсов за счет применения таких технологических решений, как «Интернет вещи» и искусственный интеллект.

По условиям конкурса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) команды разрабатывают летательный аппарат. На конкурсе командам предоставляется возможность продемонстрировать свои БПЛА. Конкурс любительского спутникового моделирования (CANSAT) организован с целью повышения интереса к космической сфере и подготовки местных кадров путем формирования фундаментальных знаний и навыков в этой области. Задачи, поставленные в этом конкурсе, создают условия для применения и развития теоретических и практических знаний в таких инженерных областях, как электроника, механика, программирование. Конкурс социально ориентированных технологий направлен на поддержку людей в создании социально полезных проектов путем интеграции их технологических знаний и опыта с осознанием ими социальной ответственности. Полезность и вклад в развитие общества являются целями проектов, которые должны быть реализованы посредством инноваций и технологического развития во всех областях, влияющих на жизнь человека.

Хакатон Smart Karabagh предоставляет уникальную презентационную возможность для студентов, стартапов и предпринимателей, которые хотят принять непосредственное участие в программе возрождения Карабаха и иметь инновационные проекты по концепции «Умный город». Хакатон охватывает такие сферы, как образование, сельское хозяйство, транспорт, домашнее хозяйство, потребление энергии, потребление воды, окружающая среда и безопасность.