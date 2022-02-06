Ученые назвали симптом, предшествующий «омикрону»

«Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при омикрон-штамме коронавируса». Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

Отмечается, что у некоторых людей начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо затруднения в дыхании.

По словам специалистов, от продолжительных болей в голове при коронавирусной инфекции страдают пациенты, которые до заражения часто жаловались на подобный недуг. Однако от этого симптома не застрахован никто: он может беспокоить любого человека даже после выздоровления.

Как подчеркнули в Национальной службе здравоохранения Великобритании, лекарства от головной боли помогают снизить неприятные ощущения.