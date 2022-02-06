Европа может остаться без газа

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) могут закончиться уже через шесть недель, если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой группы Wood Mackenzie.

«Если бы все потоки газа [из России] прекратились сегодня, то существующие запасы газа закончились бы через шесть недель и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета», — говорится в документе.

При этом аналитики консалтинговой компании отметили, что европейские политики вряд ли одобрят блокировку импорта газа из России - Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены поставок российского газа, которые, по расчетам Wood Mackenzie, удовлетворяют 28% годового спроса Европы.

Отмечается, что в этом случае Европа столкнулась бы с катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю. Как отмечают аналитики, в этом случае при любом геополитическом раскладе Евросоюз рискует подойти к зиме 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами газа.