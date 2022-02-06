Пожар в частном доме в Шамкире

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в Шамкире на улице С.Аскерова в частном доме.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к тушению пожара были привлечены соответствующие силы и техника Шамкирской районной части Государственной противопожарной службы.

В результате усилий пожарных огонь был потушен в короткие сроки и не распространился на большую территорию, а также на соседний дом.