Через Нахчыван в Польшу пытались отправить героин
Азербайджанские таможенники пресекли две попытки контрабанды наркотиков.
В пресс-службе Государственного таможенного комитета haqqin.az сообщили, что грузовой автомобиль Mercedes-Benz с государственным номерным знаком 76AAA601/76AAJ764, которым управлял гражданин Турции, перевозивший декоративный камень и банные принадлежности в Польшу транзитом через территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, на контрольно-пропускном пункте государственной границы в Джульфе был подвергнут таможенному досмотру. В ходе проверки в автомобиле был обнаружен героин общим весом 102 килограмма 740 граммов, спрятанный в пластиковых поддонах для 51 душевой кабины, находившихся в прицепе.
После этого на территорию Нахчыванской Автономной Республики въехало другое транспортное средство Mercedes-Benz. Маршрут движения, груз, реквизиты импортера и экспортера автомобиля были идентичны предыдущему. Во время таможенного досмотра автомобиля с государственным номерным знаком 76-493/76-425, которым управлял гражданин Турции, на контрольно-пропускном пункте на дне пластиковых поддонов для 2 душевых кабин был обнаружен героин общим весом 4 килограмма 230 граммов.
Общий вес наркотических средств, выявленных по обоим фактам контрабанды, составил 106 килограммов 970 граммов. В следственном отделе Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело по статье 206.2 УК Азербайджана.