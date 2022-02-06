Американский десант прибыл в Польшу

"В понедельник до полудня очередная группа американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлилась в Жешуве", - говорится в сообщении в Twitter ведомства. Сколько именно десантников прибыло в Польшу в понедельник, не уточняется.

Очередная группа военнослужащих американской 82-й воздушно-десантной дивизии прибыла в понедельник в Польшу. Об этом сообщило министерство национальной обороны европейской страны.

Агентство PAP сообщает, что в настоящее время в районе этого города находится командующий этим соединением американский генерал Кристофер Донахью.

Власти США 2 февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. будут переброшены в Европу из США. Около 1,7 тыс. из них будут дислоцированы на юго-востоке Польши.

Американская военная техника начала прибывать в Польшу несколько дней назад. Первые солдаты, направленные на усиление государств НАТО в Восточной Европе под предлогом усматриваемой Западом угрозы вторжения РФ на Украину, приземлились в аэропорту города Жешув в субботу. В воскресенье в страну прилетел военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с еще одной группой военных.