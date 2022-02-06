Багдад Амреев у Джейхуна Байрамова фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым. Информацию распространило Управление пресс-службы МИД Азербайджана.
Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Организацией тюркских государств и с удовлетворением отметил деятельность Секретариата Тюркского совета.
Б.Амреев с удовлетворением отметил активную деятельность Азербайджана в рамках Организации тюркских государств.