Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 21:00

Серия опубликованных haqqin.az материалов о гнезде сепаратизма в агентстве Программы Развития при ООН, вызвала огромный читательский интерес, что, впрочем, никого не удивило. Основанное на нескрываемой ненависти к Азербайджану и Турции попрание элементарных норм поведения гражданских служащих при международной структуре, не могло не вызвать шок и гнев нашей азербайджанской общественности. Как и было обещано, мы продолжаем держать на контроле эту тему, подхваченную рядом азербайджанских СМИ. Ничего не значащая, подчеркнуто формальная отписка из штаб-квартиры ПР ООН, представители которой демонстративно заняли «страусиную» позицию, только усугубила ситуацию, при которой армянские сотрудники ООН на протяжении длительного времени позволяли себе грубейшие нарушения служебного протокола.

Не хочется повторяться и, тем не менее, нельзя обойти вниманием доморощенные «размышлизмы» Армена Григоряна, работающего ныне в Северной Македонии, который превратил свои страницы в социальных сетях в трибуну ненависти ко всему тюркоязычному миру. Тому самому миру, который, по словам штатного сотрудника ООН, вызывает у него «желание ругаться матом». В равной степени нельзя не реагировать на поистине уличную беспардонность еще одной сотрудницы ООН, Нарине Саакян, которая использовала социальные сети для поливания грязью внешней и внутренней политики Турции и Азербайджана и энергичного продвижения идеи, так называемого, «геноцида армян». Один из постов этой ООНовской дамы отрыто восславлял над постом о дне нейтралитета… единство Армении, Арцаха и диаспоры прямо! Непонятно, как при таком махровом неонацизме Нарине умудряется работать на благо ООН в Туркмении? И как вообще эта дама переносит служебную необходимость постоянно общаться с местным населением? Тюрки ведь! Еще один мелкий пакостник по имени Степан Маргарян почему-то решил, что статус сотрудника ООН, даже несмотря на манеры типичного представителя ереванской шпаны, дает ему право комментировать предпочтения в одежде президента Азербайджана.

Впрочем, как выясняется, все вышеописанное – это только цветочки. А спелые «ягодки», отравленные характерными для армянских горе-патриотов национализмом и мегаломанией, нас еще ждут. После того, как началось обсуждение этой скандальной темы, мы задавали себе вопрос: почему ни один из наших соотечественников, работающих в этой международной структуре и наверняка осведомленный о пропагандистских потугах отделения армянской диаспоры при ООН, не призвал руководство этой организации призвать к порядку людей, дискредитирующих своими шовинистскими лозунгами саму идею объединения наций? Неужели не нашлось ни одного человека, который посмел открыто заявить, что заявления, осуждающие и, тем более, порочащие без резолюции Совета Безопасности ООН любое государство, его лидеров и его народ, абсолютно недопустимы? Многие из нас посчитали тогда молчание азербайджанцев-сотрудников ООН, строго придерживающихся этических норм Всемирной организации, было связано с нежеланием вступать в открытый конфликт с работодателем. Так вот, сегодня мы хотим извиниться перед нашими соотечественниками. Как стало известно редакции, группа граждан Азербайджанской Республики, работающих в ООН, уже давно обратилась к руководству Всемирной организации с призывом дать оценку безответственному поведению армянских коллег. Их письменное обращение было принято, после чего ПР ООН начало официальное расследование.