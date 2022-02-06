Мусаева судят за убийство участника Отечественной войны из-за спора в TikTok

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело передано в производство судьи Тельмана Гусейнова. Судебное заседание назначено на 17 февраля.

Завершено предварительное следствие по делу 40-летнего жителя города Баку Али Мусаева, обвиняемого в убийстве участника Отечественной войны в результате спора в социальной сети TikTok. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, инцидент произошел 9 ноября прошлого года. В ходе следствия было установлено, что Натиг Рамазанов встретился с 40-летним жителем города Баку Али Мусаевым на проспекте Кара Караева Низаминского района в связи с его высказываниями в социальной сети TikTok. В результате спора А.Мусаев нанес Н.Рамазанову ножевое ранение. Последний скончался по дороге в больницу.

А.Мусаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что лейтенант Н.Рамазанов был участником второй карабахской войны. Он был выпускником Архитектурно-строительного университета. 27 сентября 2020 года, в день начала Отечественной войны, добровольно пошел на фронт. Принимал участие в освобождении Гадрута, Физули и Джебраила.