Крупные международные компании не сдержали обещания спасти планету и провалили свои планы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет New Climate Institute.

Организации New Climate Institute и Carbon Market Watch провели мониторинг стратегий по изменению климата 25 компаний, среди которых Google, Amazon, Ikea, Apple и Nestle. Согласно исследованию, все компании искажают свои отчеты о борьбе с изменением климата.

В ходе исследования были присвоены оценки «честности». Никто из компаний не получил оценку «высокая честность». Оценивались такие факторы, как ежегодное раскрытие данных о выбросах; деление на источники выбросов; и раскрытие информации в понятной форме. Согласно отчету, только на проанализированные фирмы приходится 5 процентов мировых выбросов парниковых газов.