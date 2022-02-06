Готовится визит Путина в Турцию
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, дата станет известна в ближайшие дни.
«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», - сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.