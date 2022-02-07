Российский флот вошел в Средиземное море

Отряд боевых кораблей Северного флота вошел в Средиземное море, где примет участие в межфлотском учении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СФ.

«Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив», - рассказали в СФ.

В ближайшее время корабли Северного флота примут участие в межфлотском учении, которое пройдет в акватории Средиземного моря. Военные будут отрабатывать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.