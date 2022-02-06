Команда ученых из Центра регенеративной биотехнологии Sagol при Тель-Авивском университете создала 3D-ткани спинного мозга человека и имплантировала их в лабораторную модель с длительным хроническим параличом. Так, для проектирования спинного мозга исследователи использовали клетки человека и имплантировали их в животных. Результат показал, что в 80 процентах тестов было продемонстрировано восстановление способности ходить. Такое проектирование имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.

"Наша технология основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота. После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки. Клетки превращаются в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны", - пояснил руководитель исследования, профессор Тала Двир.

По его словам, люди, получившие травмы в очень раннем возрасте, обречены сидеть в инвалидном кресле всю оставшуюся жизнь и сталкиваются с социальными, финансовыми и медицинскими издержками, связанные с параличом. Он заявил, что цель ученых – создать индивидуальные имплантаты спинного мозга для каждого парализованного человека, позволяющие регенерировать поврежденные ткани без риска отторжения.

Сейчас специалисты готовятся к следующему этапу исследования: клиническим испытаниям на людях. Они надеются, что в течение нескольких лет искусственные ткани будут имплантированы парализованным людям, что позволит им снова вставать и ходить.