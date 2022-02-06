Объявленного 10 лет назад в розыск российского чиновника задержали в Ереване

"Андреев задержан в Ереване. Пока решение об экстрадиции не принято", - отметил источник.

В Ереване сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Тутаевского района Ярославской области Яна Андреева, которого обвиняют в получении крупной взятки. Ранее его объявили в международный розыск, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вопросами экстрадиции задержанного занимается Генеральная прокуратура России. Не уточняется, когда об этом примут решение.

В 2009 году в отношении Андреева возбудили дело о получении взятки в размере около 500 тысяч рублей. Как полагают следователи, за эти деньги Андреев предоставил предпринимателю земельный участок около деревни Антифьево в Тутаевском районе. Полученные средства экс-чиновник в 2008 году потратил на отдых. Также он незаконно получал надбавки за работу со сведениями, которые составляли государственную тайну.

В декабре 2011 года Ян Андреев покинул Россию, после чего его объявили в федеральный розыск.