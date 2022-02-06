В Китае посетителей супермаркета закрыли на карантин прямо в магазине видео
В Китае местных жителей заперли в супермаркете из-за COVID-19.
Как сообщает корреспондент haqqin.az в Пекине, из-за начавшейся Олимпиады в КНР действуют жесткие ограничительные меры. У одного из посетителей супермаркета оказался положительный результат на инфекцию. Поэтому остальных людей посадили на карантин прямо в помещении магазина. Китайцы вынуждены спать между торговыми рядами, там же принимать пищу и ходить в туалет.