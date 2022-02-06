США и ЕС обсуждают детали ответа при эскалации в Украине Госдеп
Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования технических аспектов ответа стран Запада на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.
Как сообщил американский дипломат, делегация США включает в себя представителей различных американских федеральных ведомств, включая госдепартамент и министерство финансов.
"Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать.