Беседа, которую Путин и Макрон вели за столом в Овальном зале, началась в 18:33 по московскому времени (19:33 по бакинскому времени - ред. )

"Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции", — сказал представитель Кремля.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились, они беседовали чуть более пяти часов, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эти минуты Путин и Макрон начали пресс-конференцию по итогам встречи. Российский президент отметил, что центральные озабоченности России по гарантиям безопасности были проигнорированы США и НАТО.

По его словам, Россию по-прежнему пытаются успокаивать, что НАТО - сугубо оборонительный союз.