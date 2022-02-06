Министр цифрового развития и транспорта в интервью haqqin.az: «В Баку подъем массового интереса к инновациям»

«Одной из целей проведения в Баку фестиваля TEKNOFEST 2022 является подъем массового интереса к инновационным решениям и стартапам». Об этом в беседе с haqqin.az заявил глава Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Никто не может заранее сказать, что его изобретение окажется успешным и будет в обязательном порядке реализован на практике, - сказал Рашад Набиев. - Этот вопрос зависит от спроса и предложения на рынке. В то же время надо иметь в виду, что в Азербайджане уже созданы эффективные механизмы поддержки инновационных компаний. Так что, проведение фестиваля TEKNOFEST 2022 окажет поддержку всей экосистеме стартапов в стране».