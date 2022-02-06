Министр цифрового развития и транспорта в интервью haqqin.az: «В Баку подъем массового интереса к инновациям»
«Одной из целей проведения в Баку фестиваля TEKNOFEST 2022 является подъем массового интереса к инновационным решениям и стартапам». Об этом в беседе с haqqin.az заявил глава Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
«Никто не может заранее сказать, что его изобретение окажется успешным и будет в обязательном порядке реализован на практике, - сказал Рашад Набиев. - Этот вопрос зависит от спроса и предложения на рынке. В то же время надо иметь в виду, что в Азербайджане уже созданы эффективные механизмы поддержки инновационных компаний. Так что, проведение фестиваля TEKNOFEST 2022 окажет поддержку всей экосистеме стартапов в стране».
По словам министра, в настоящее время формируется общая платформа, синергия стартап-компаний, частного сектора, различных учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Для того, чтобы стартапы реализовали свою продукцию, они должны иметь возможности проводить научные исследования. Вот почему так важно, чтобы представители стартап-компаний имели четкое представление об исследованиях, ведущихся в наших научных институтах. В свою очередь, коммерческие предприятия и фирмы также должны иметь информационную базу данных об инновациях, которые могут их заинтересовать.
По словам Набиева, проведение в рамках фестиваля международного стартап-саммита TAKE OFF послужит именно этой цели.