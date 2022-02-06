Путин предлагал Порошенко политическое убежище видео
На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер России Владимир Путин заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище.
"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения. Несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе (я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении), но все-таки его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины. Мы готовы таким как Порошенко предоставить убежище в России", - отметил В.Путин.