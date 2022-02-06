Странные метаморфозы вокруг «Тертерского дела» о пытках военнослужащих

Странные метаморфозы происходят вокруг пресловутого «Тертерского дела» – одного из самых скандальных в новой истории Азербайджана уголовных расследований по делу десятков офицеров, обвиненных в предательстве и шпионаже. Недавно военный прокурор Ханлар Велиев открыто заявил в интервью о пытках и насилии во время следственных мероприятий. Более того, некоторые погибшие во время пыток были оправданы после смерти, в отношении некоторых – прекращено уголовное разбирательство.

Однако, как стало известно АПА, отменено решение в отношении военнослужащего срочной военной службы Гулиева Эльчина Матлаб оглу, признанного в качестве обвиняемого по «Тертерским событиям». В связи со смертью военнослужащего уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Решение отменил 31 января 2022 года генеральный прокурор Кямран Алиев.

Данное решение сегодня было вручено матери погибшего военнослужащего Валиде Ахмедовой.

Отметим, что некоторое время назад пресс-службы Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности распространили информацию о создании следственной группы по повторному расследованию «Тертерского дела».