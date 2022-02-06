Чем накормили и напоили Макрона в Кремле?

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и стейком из осетрины, а также вином из Усадьбы Дивноморское.

Как сообщили журналистам в пресс-службе президента РФ, в меню было семь блюд, причем горячее можно было выбрать из двух.

"Моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, грушевый тарт с ванильным мороженым", - значится в меню.

Вино было представлено "Усадьбой Дивноморское" – Шардоне и Ребо 2015 года.