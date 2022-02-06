«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос французского журналиста о нападении на Украину.

«Я уже спрашивал на прошлой пресс-конференции: нам что воевать с НАТО? Но есть и другой вопрос: а вы что, хотите воевать с Россией? Спросите об этом у своей аудитории. Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет», - заявил лидер России.