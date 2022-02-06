Минкультуры о памятниках истории в Карабахе

«Хотим отметить в связи с информацией, распространенной в последние дни в некоторых предвзятых зарубежных СМИ, что Азербайджан всегда с уважением относился к своему историко-культурному наследию, независимо от его религиозного и этнического происхождения». Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Подчеркивается, что такой же подход демонстрируется и в отношении историко-культурного наследия на наших освобожденных землях.

"Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что историко-религиозные памятники на наших освобожденных территориях относятся к азербайджанскому наследию, и их защита является обязательством азербайджанского государства. В качестве наглядного доказательства можно указать восстановление в Шуше, наряду с мечетями, и двух христианских церквей. В отличие от Армении, Азербайджан не делает различий на религиозной и этнической почве в своем историко-культурном наследии и привержен своим обязательствам по международным конвенциям, в том числе Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта.