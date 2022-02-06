Минкультуры о памятниках истории в Карабахе
«Хотим отметить в связи с информацией, распространенной в последние дни в некоторых предвзятых зарубежных СМИ, что Азербайджан всегда с уважением относился к своему историко-культурному наследию, независимо от его религиозного и этнического происхождения». Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.
Подчеркивается, что такой же подход демонстрируется и в отношении историко-культурного наследия на наших освобожденных землях.
"Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что историко-религиозные памятники на наших освобожденных территориях относятся к азербайджанскому наследию, и их защита является обязательством азербайджанского государства. В качестве наглядного доказательства можно указать восстановление в Шуше, наряду с мечетями, и двух христианских церквей. В отличие от Армении, Азербайджан не делает различий на религиозной и этнической почве в своем историко-культурном наследии и привержен своим обязательствам по международным конвенциям, в том числе Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта.
Добавим, что Министерство культуры Азербайджанской Республики в настоящее время проводит соответствующий мониторинг на освобожденных землях.
Что касается древнего албанского наследия на наших освобожденных территориях, то следует отметить, что для его изучения создана рабочая группа, в состав которой вовлечены как местные, так и иностранные специалисты. Если позволит ситуация с безопасностью на месте, члены рабочей группы будут осуществлять мониторинг и исследовать это христианское наследие. В случае выявления фальсификаций эти нарушения будут документально оформлены с участием международных экспертов и представлены мировому сообществу. Хотим напомнить, что внесение изменений в историко-культурное наследие и изменение его происхождения противоречит положениям Гаагской конвенции 1954 года", - говорится в информации.