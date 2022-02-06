Макрон рассказал Путину о разговоре с Алиевым и Пашиняном видео
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом России пресс-конференции рассказал о возвращении Азербайджаном 8 армянских военнослужащих.
Макрон отметил, что кризисный центр Франции предоставил самолет для осуществления возвращения армянских военнослужащих: «В прошлую пятницу мы провели видеоконференцию с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. На ней мы подняли данный вопрос, а также вопросы, связанные с пропавшими без вести, беженцами и др. Это также элементы стабильности».
Лидер Франции подчеркнул, что в ходе переговоров с президентом Путиным они выразили совместную позицию по ряду вопросов: «Хочу приветствовать важную роль, которую российские военные сыграли в сложный период на азербайджано-армянской границе».