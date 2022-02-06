Азербайджанский бизнесмен умер в Испании, но суд над ним продолжается
Азербайджанский бизнесмен Фархад Аббасов, долгие годы проживавший в Испании, в сентябре прошлого года скончался от коронавируса. Свое большое состояние Аббасов нажил на нефти в Азербайджане. В 1993 году он с семьей переехал в Испанию, где также занимался бизнесом. Однако в 1999 году бизнесмен совершил неудачное вложение. На него подали в суд. Имущество было конфисковано, но судебный процесс длится до сих пор. Несмотря на то, что 78-летний бывший магнат скончался пять месяцев тому назад, испанское правосудие продолжает тяжбу против него, сообщает haqqin.az со ссылкой на El Español.
В Испании Фархад Аббасов поселился в Аликанте, расположенном у Средиземного моря. В туристическом раю бизнесмен открыл ресторан, а затем начал вкладывать деньги в недвижимость, продавая дома приезжающим из России. Бизнес развивался, состояние увеличивалось. Фархад жил с женой и дочерью в шале, ездил на дорогих автомобилях, имел все, кроме яхты, и наконец, решил ее заказать. Вот тут-то и начались его проблемы…
Став обладателем яхты, Аббасов получил заманчивое, как ему казалось, предложение от владельца верфи. Тот предлагал стать его партнером, купив долю в двух компаниях, занимающихся строительством роскошных судов, ремонтом, техническим обслуживанием, арендой и продажей.
В мае 1999 года Фархад и его друг, российский бизнесмен, заплатили по 170 миллионов песет (на тот момент более 1 миллиона долларов) каждый за приобретение 25 процентов вышеупомянутых компаний. Однако сделка обернулась катастрофой - у этих компаний были огромные долги.
Аббасову пришлось продать ресторан, взять банковские кредиты, чтобы расплатиться по долгам. Он подал иск, обвинив владельца верфи в присвоении 1,2 млн евро. В ответ верфь подала четыре жалобы на Аббасова, обвинив его в корпоративных преступлениях, присвоении, недобросовестном управлении и принуждении. Иски азербайджанского магната были отклонены, а суды по жалобам его оппонента продлились целую вечность.
10 тысяч страниц и 20 томов запутанного дела могли обернуться для Фархада Аббасова 26 годами тюрьмы и обязательством выплатить 6 миллионов евро. Однако за 22 года судебного разбирательства окончательный вердикт так и не был вынесен.
За эти годы азербайджанский предприниматель растерял все свое имущество – все его активы были арестованы. В последние годы он жил на пенсию в 560 евро в месяц.
Аббасов умер 4 сентября 2021 года от COVID-19. Летом он отправился в Россию, где привился вакциной «Спутник V». По возвращении в Аликанте пожилого мужчину пришлось госпитализировать после положительного результата теста на коронавирус. Он провел в больнице более 50 дней с двусторонней пневмонией, но врачам не удалось его спасти.
Однако самое удивительное в этом деле то, что, даже будучи погребенным, Фархад Аббасов продолжает по сей день оставаться в статусе подсудимого. «Такого в моей карьере еще никогда не случалось, - говорит адвокат покойного Хавьер Верду. - Уголовное дело в отношении господина Аббасова прекращено в связи с его смертью, но рассмотрение иска будет продолжено».