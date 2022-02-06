Азербайджанский бизнесмен умер в Испании, но суд над ним продолжается

Азербайджанский бизнесмен Фархад Аббасов, долгие годы проживавший в Испании, в сентябре прошлого года скончался от коронавируса. Свое большое состояние Аббасов нажил на нефти в Азербайджане. В 1993 году он с семьей переехал в Испанию, где также занимался бизнесом. Однако в 1999 году бизнесмен совершил неудачное вложение. На него подали в суд. Имущество было конфисковано, но судебный процесс длится до сих пор. Несмотря на то, что 78-летний бывший магнат скончался пять месяцев тому назад, испанское правосудие продолжает тяжбу против него, сообщает haqqin.az со ссылкой на El Español.

В Испании Фархад Аббасов поселился в Аликанте, расположенном у Средиземного моря. В туристическом раю бизнесмен открыл ресторан, а затем начал вкладывать деньги в недвижимость, продавая дома приезжающим из России. Бизнес развивался, состояние увеличивалось. Фархад жил с женой и дочерью в шале, ездил на дорогих автомобилях, имел все, кроме яхты, и наконец, решил ее заказать. Вот тут-то и начались его проблемы…

Став обладателем яхты, Аббасов получил заманчивое, как ему казалось, предложение от владельца верфи. Тот предлагал стать его партнером, купив долю в двух компаниях, занимающихся строительством роскошных судов, ремонтом, техническим обслуживанием, арендой и продажей.

В мае 1999 года Фархад и его друг, российский бизнесмен, заплатили по 170 миллионов песет (на тот момент более 1 миллиона долларов) каждый за приобретение 25 процентов вышеупомянутых компаний. Однако сделка обернулась катастрофой - у этих компаний были огромные долги.

Аббасову пришлось продать ресторан, взять банковские кредиты, чтобы расплатиться по долгам. Он подал иск, обвинив владельца верфи в присвоении 1,2 млн евро. В ответ верфь подала четыре жалобы на Аббасова, обвинив его в корпоративных преступлениях, присвоении, недобросовестном управлении и принуждении. Иски азербайджанского магната были отклонены, а суды по жалобам его оппонента продлились целую вечность.