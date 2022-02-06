Азербайджан стартовал на Олимпиаде в Пекине

Азербайджан здесь представляет 20-летний Владимир Литвинцев. Он уже откатал короткую программу и получил оценку 84,15 балла. На данный момент Литвинцев занимает 9-е место. В короткой программе пока выступили 20 из 29 участников.

Впрочем, с задачей-минимум наш фигурист уже справился. Он гарантировал себе место среди 24 лучших, а значит, получил право 10 февраля выступить в произвольной программе, после которой и определятся призеры.