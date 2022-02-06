По словам А.Пашаева, на сегодняшний день оплачена плата за обучение по заявкам 1945 студентов. Еще 1200 заявок находятся в обработке и будут исполнены в ближайшие две недели.

Далее Араз Пашаев отметил, что с 25 ноября через сайт www.e-ttkf.edu.az в Азербайджане идет прием заявок на получение студенческих кредитов, который продлится до 15 февраля. А с 16 февраля будут приниматься заявки на студенческие кредиты на весенний семестр 2021-2022 учебного года.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане обучаются более 266 тысяч студентов, 146 373 из которых получают образование на платной основе. В общей сложности 56 208 из них имеют право на получение студенческих образовательных кредитов.

Выступая на мероприятии, глава Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев заявил, что оформить образовательный кредит могут студенты 44 высших учебных заведений, а также 55 средних специальных учебных заведений, действующих в стране.

Отметим, что перед тем как внедрить данную практику в Азербайджане, Минобразования изучило опыт других стран в данной сфере.

Глава фонда особо подчеркнул, что студенческий кредит могут получить только граждане Азербайджана, обучающиеся в государственных и частных вузах, функционирующих в стране в соответствии с требованиями законодательства. Студенческие образовательные кредиты выдаются по семестрам, поэтому для каждого семестра должна быть подана отдельная заявка.

Необходимо подчеркнуть, что право на получение кредита имеют студенты очного отделения на платной основе на уровне бакалавриата, магистратуры, резидентуры, среднего специального образования и высшего технического профессионального образования.

А.Пашаев также рассказал о том, кому не дадут студенческие кредиты: «Студенты заочного отделения не смогут воспользоваться кредитом. Также кредит не полагается студентам с академической задолженностью, студентам, получающим образование сверх нормативного срока обучения и студентам, имеющим льготы на обучение (потерявшим обоих родителей, из семей шехидов, инвалидам и вынужденным переселенцам), так как их обучение оплачивается со стороны государства».

На мероприятии было отмечено, что студенческие кредиты делятся на две категории: стандартные и социальные. Социальные кредиты будут предоставляться членам семей, получающих адресную соцпомощь, лицам с третьей группой инвалидности, тем, кто имеет безработных родителей, или родителей пенсионеров по возрасту и т.д. В первом семестре первого курса стандартные студенческие кредиты будут выдаваться набравшим 300-700 баллов на уровне бакалавриата, 50-100 баллов - на уровне магистратуры, 110-300 баллов - на уровне суббакалавриата, которые платят не менее 20 процентов годовой платы за обучение. В остальные семестры – если успеваемость студента будет составлять не менее 71 балла. Студентам, которые хорошо учатся в течение академического года, будут предоставляться скидки.

Говоря о процентной ставке по студенческим кредитам, глава фонда отметил, что Попечительский совет, согласовав с Кабинетом министров и Минобразования, утвердил проценты по студенческим кредитам в 2% в год по социальному студенческому кредиту на образование и 6% - по стандартному студенческому кредиту на образование. Студенческий кредит будет застрахован и выдаваться в манатах посредством банков.

Также А.Пашаев коснулся вопроса о сроках предоставления кредита. По его словам, срок зависит от ступени и уровня образования студента: «Этот срок может составлять 14-22 года для студента, обучающегося на уровне бакалавриата, 12-18 лет - на уровне магистратуры, 12-19 лет - суббакалавриата среднего специального образования и профессионального образования. Для возврата кредита студенту предоставляется «льготный период», в течение которого выпускник не обязан возвращать кредит, проценты за эти годы не начисляются. Этот период составляет 2 года и дается на то, чтобы выпускник успел заняться трудовой или предпринимательской деятельностью. Однако, если выпускник нашел себе работу до окончания льготного периода, он обязан начать выплачивать свой кредит и может досрочно закрыть свой кредит. С лиц, не возвращающих кредит в соответствии с графиком выплат, выплаты будут удерживаться из заработной платы или другого дохода по решению суда».