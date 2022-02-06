Китай заявил о бесполезности расширения НАТО

Представительство Китая в Евросоюзе выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые для обеспечения глобальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что попытки НАТО распространить влияние на новые территории провоцируют «противостояния в военной сфере», и призывали альянс «отказаться от мышления и идеологии холодной войны».

«НАТО - порождение холодной войны. Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений. Североатлантический альянс должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность», — резюмировали в представительстве.