Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву, а также разногласий по поводу «Северного потока-2». Об этом сообщил журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству».

«Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода «Северный поток-2», если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь», - написал он в Twitter, его слова приводит ТАСС.

«Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут — посмотрите на бывшего канцлера Шредера», — отметил собеседник телеканала.

В понедельник Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.