Задержан водитель резонансного ДТП в Ходжавенде

Задержан водитель, виновный в совершении дорожно-транспортного происшествия в Ходжавендском районе Азербайджана, в результате которого пострадали 22 человека. Об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Водитель Паша Муршудов задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время в связи с ДТП проводятся следственные мероприятия.

Напомним, вечером 6 февраля на территории Ходжавендского района произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət. В результате аварии пострадали 22 человека. В Ходжавендском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.1-1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК Азербайджана.