Азербайджанская нефть потеряла в цене
Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF потеряла в цене.
Так, стоимость одного барреля азербайджанской нефти подешевела на $0,16, составив $99,14.
Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF потеряла в цене.
Так, стоимость одного барреля азербайджанской нефти подешевела на $0,16, составив $99,14.
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